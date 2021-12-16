Засідання Виконкому УАФ через невизначеність Сергія Реброва тривала до пізньої ночі. Ситуація не подобалася Олександру Петракову, тому декілька разів він намагався піти додому.

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"Ви ж усі знаєте чудово, як це було. Всі чекали Реброва, що він вирішить всі свої питання. Ніхто ж не приховує цього, все було прямо. Усі це знають. Я чекав, кілька разів хотів поїхати, але мене зупиняв Протасов.

Чи були думки після Казахстану все покинути? Навіть не можу вам сказати. Те, що у мене діялося, краще не згадувати. Це просто як страшний сон. Спочатку було важко, а потім вони мені як сім'я стали. Мені дуже подобається з ними працювати", – розповів Петраков.

Нагадаємо, фахівець попри складну ситуацію в групі зумів вивести Україну в плей-офф відбору на ЧС-2022. 24 березня "жовто-сині" зіграють проти Шотландії. У разі успіху ми поборемося за путівки на Мундіаль з тріумфатором пари Уельс – Австрія.