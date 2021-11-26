На думку головного тренера збірної України Олександра Петракова, наша команда має непогані шанси пробитися на чемпіонат світу в Катарі. Щоправда, виїзні матчі легкими не будуть.

До теми Україна дізналася суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022: ми зіграємо проти Шотландії

"Хороше жеребкування для нас. Я благав Бога, щоб не випали Італія та Португалія. Хороші британські команди, я хотів цих суперників. Грати буде цікаво. Будемо вивчати, дивитись. Якби ми ще й удома зіграли, то взагалі б була фантастика", – сказав Петраков.

Нагадаємо, 24 березня Україна зіграє у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії, "жовто-сині" будуть гостями.

У разі перемоги вирішальну битву за право грати в Катарі ми проведемо також на виїзді з переможцем пари Уельс – Австрія.