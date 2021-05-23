Я дуже пишаюся ним: тренер Гента про Романа Безуса

Наставник "буйволів" Хейн Ванхазебрук після матчу з Мехеленом (2:1) не скупився на компліменти для Романа Безуса. Нагадаємо, українець оформив гол+пас в останньому турі і допоміг Генту вийти у Лігу Конференцій.

"Я дуже пишаюся ним. Він отримав кілька ударів по спині та по шиї в матчі проти Стандарда. Цього тижня він не тренувався навіть двох хвилин. Лікар також сказав, щоб я не розраховував на нього, але за день до матчу Безус прийшов до мене і повідомив, що хоче грати. Знімаю капелюха. Він знову був рішучим і виклався на повну. Він чудово провів плей-оф", – сказав тренер Гента.

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У цьому сезоні Ліги Жупіле 30-річний півзахисник відзначився 6 голами та оформив 5 асистів. Проте Андрій Шевченко не викликав Романа для підготовки на Євро-2020. Востаннє Безус виходив на поле у футболці національної команди у вересні 2019 року.