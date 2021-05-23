"Я очень горжусь им. Он получил несколько ударов по спине и по шее в матче против Стандарда. На этой неделе он не тренировался даже двух минут. Врач также сказал, чтобы я не рассчитывал на него, но за день до матча Безус пришел ко мне и сообщил, что хочет играть. Снимаю шляпу. Он снова был решительным и выложился по полной. Он прекрасно провел плей-офф", – сказал тренер Гента.

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В этом сезоне Лиги Жупиле 30-летний полузащитник отметился 6 голами и оформил 5 ассистов. Однако Андрей Шевченко не вызвал Романа для подготовки к Евро-2020. В последний раз Безус выходил на поле в футболке национальной команды в сентябре 2019 года.