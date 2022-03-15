Андрій Миколайович зізнається, що сильно переживає, хоч і перебуває на відстані. Особливо складно йому змиритися з великою кількістю жертв від російської агресії.

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Війна дуже жорстока, і важко бачити зруйновані міста і те, як вмирають люди. Я є батьком чотирьох дітей, і я не можу дивитися, як помирають діти, вибухають бомби у дитячій лікарні. Не думаю, що будь-яка людина у світі може витримати це.

Шевченко долучився до інформаційної кампанії за кордоном:

Я намагаюся підтримувати свою країну, намагаюся привернути увагу, намагаюся говорити про те, що саме відбувається, намагаюся достукатися до людських сердець, а потім зрозуміти обставини.

Крім того, екстренер збірної України надає гуманітарну допомогу постраждалим:

Звичайно, я намагаюся збирати гуманітарну допомогу та допомагати своїй країні, своєму народу, біженцям. Я чекав розпоряджень уряду, і тепер це абсолютно ясно. Я працював з послом України тут. Також маю кількох друзів, які хочуть допомогти. Ми збираємося прийняти тут 150 біженців, зокрема, запросити кількох дітей у свій будинок.

Шевченко вважає, що в Україні зараз немає місця, де можна почуватися у безпеці:

Я досі не можу в це повірити, іноді це схоже на поганий сон. Я просто прокидаюся і кажу собі: "Все нормалізується". Але я знаю, що цього ніколи не станеться. Знаю, що ми повинні впоратися з цією ситуацією, і ми маємо знайти спосіб відновити мир у моїй країні.