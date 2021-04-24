Я був врятований: Шевченко дуже зворушливо анонсував вихід своєї книжки

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко емоційно розповів про вихід своєї книжки "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" ("М'яка сила. Моє життя, мій футбол").

Українська футбольна зірка Андрій Шевченко незабаром видасть книжку з історією свого футбольного життя. Його анонс книги такий самий красивий, як і кар'єра.

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"У мене в житті були чотири футбольні любові: Динамо, Мілан, Челсі і збірна України. Недалеко від мого будинку стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції, зробивши радіоактивним м'яч, з яким ми, діти, грались. Спочатку я жив у Радянському Союзі, а потім – у своїй незалежній Україні. Я втратив багато друзів на вулиці, які були захоплені сильнішими спокусами, ніж вони. Я був врятований завдяки спорту і сім'ї.

На своєму шляху я познайомився з незвичайними людьми, без яких я б не став тим, ким є сьогодні. Були перемоги і поразки. Це була величезна жертва заради роботи – єдиного відомого мені способу втілити мрії в реальність. Прийшов час озирнутися і все розповісти. Щоб подякувати тим, хто супроводжував мене. Я б ніколи не зробив це самостійно.

Forza Gentile, написана спільно з моїм другом Алессандро Альчато, – це ящик всіх моїх емоцій, всього мого життя, спортивного або ж ні. У книжкових магазинах Італії з 29 квітня (а незабаром і в багатьох інших країнах)", – написав Шевченко.