Новачок Евертона Віталій Миколенко готується до дебюту в новій команді. Йому потрібно призвичаїтися не лише до нового стилю гри, а й до колективу.

Втім, українець впевнений, що вже незабаром знайде спільну мову з новими партнерами по команді. Подібний процес йому вже доводилося проходити у київському Динамо, тому нічого нового для нього немає.

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Коли Олександр Хацкевич ввів його у першу команду, Віталій ні з ким не говорив, адже соромився старших зіркових партнерів. Але з часом комунікація налагодилася.

"Я боявся зайти до їдальні, щоб поїсти. Я там швидко перекусив і втік. Потренувався і швидко втік.

А потім якось усе стало на свої місця, і зараз мені в команді рота не закрити. Ну, в хорошому сенсі. Згодом розкриваєшся у новому колективі. Ти приходиш і треба з тим, з іншим спілкуватись, і все налагоджується", – сказав Миколенко.

Нагадаємо, Миколенко офіційно став гравцем Евертона 1 січня, його контракт з ліверпульським клубом розрахований до 2026 року. Кольори "ірисок" Віталій буде захищати під 19 номером.