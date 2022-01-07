Впрочем, украинец уверен, что уже скоро найдет общий язык с новыми партнерами по команде. Подобный процесс ему уже приходилось проходить в киевском Динамо, поэтому ничего нового для него нет.

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Когда Александр Хацкевич ввел его в первую команду, Виталий ни с кем не говорил, потому что стеснялся старших звездных партнеров. Но со временем коммуникация наладилась.

"Я боялся зайти в столовую, чтобы поесть. Я там быстро перекусил и убежал. Потренировался и быстро убежал.

А потом как-то все стало на свои места, и сейчас мне в команде рот не закрыть. Ну, в хорошем смысле. Со временем раскрываешься в новом коллективе. Ты приходишь и нужно с одним, с другим общаться, и все налаживается", – сказал Мыколенко.

Напомним, Мыколенко официально стал игроком Эвертона 1 января, его контракт с ливерпульским клубом рассчитан до 2026 года. Цвета "ирисок" Виталий будет защищать под 19-м номером.