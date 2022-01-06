Дженоа продовжує боротися за виживання, до рятівної позиції – 4 очки. Для збереження прописки у Серії А "грифонам" потрібно активніше здобувати очки.

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Андрію Шевченку сподобалися ставлення команди до виконання його вказівок та бойовий настрій на гру. Сассуоло – дуже важкий суперник, і Дженоа вдалося знівелювати переваги цієї команди та здобути очко на виїзді.

"У деяких моментах ми могли б зіграти краще, але зараз Дженоа потрібно збирати все, що тільки можемо. Ми працюємо з тими гравцями, які у нас є. Наразі у нас є саме ці гравці, якими я задоволений, так само як і тим ставленням, яке вони демонструють на полі у ​​матчах та тренуваннях.

Мені доводиться адаптуватися до цієї ігрової формації. Ми адаптуємось до того, що найкраще для гравців, які у нас є на цей момент", – сказав Шеввченко після гри.

Наступний матч Дженоа проведе у неділю, 9 січня. Суперником "грифонів" буде Спеція – прямий конкурент у боротьбі за виживання.