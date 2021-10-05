Втрати перед ключовим матчем: Миколенко та Буяльський не зіграють з Фінляндією

Учора національна збірна України вже зібралася у Києві. Не всі футболісти прибули у розташування команди у бойовій готовності.

Декілька представників київського Динамо не зможуть допомогти "жовто-синім" у матчі проти Фінляндії. Мова йде про Дениса Бойка, Віталія Миколенка та Віталія Буяльського.

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Голкіпер не зможе грати через особисті причини. Буяльський вилетів через травму щонайменше на 2 тижні, а Миколенко відчуває дискомфорт після матчу з донецьким Шахтарем. Усі ці виконавці вже покинули табір команди.

Матч Фінляндія – Україна відбудеться 9 жовтня. Поєдинок пройде у Гельсінкі. Наразі обидві команди мають по 5 очок, але у фінів ще є поєдинок у запасі.