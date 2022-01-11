У всіх була ілюзія щодо Луніна, – тренер збірної не бачить майбутнього українця в Реалі

Український голкіпер Реала Андрій Лунін має обмаль ігрового часу. Карло Анчелотті попри публічну похвалу довірив йому місце лише в матчі Кубка проти скромного Алькояно.

На думку Педро Харо, який тренував воротарів у збірній Шевченка, відсутність практики – велика проблема, яку українцеві треба негайно вирішити. Він теж колись був дублером у Реалі, тому розуміє положення Андрія.

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Фахівець переконаний, що Луніну краще почекати завершення сезону, і в разі відсутності гарантій отримання ігрового часу змінювати клуб.

Моя думка така, звичайно, якби був на його місці, я почекав би цей рік, і якби не побачив жодних шансів, попросився піти. Реал Мадрид – це не звичайний клуб. Щоб тут грати, потрібно бути технічно і тактично підготовленим,

– сказав Харо.

Тренер додав, що Реал бачить велику перспективу українця, адже здійснив його трансфер, проте без стабільної гри усі його таланти не зможуть розвинутися.

Нагадаємо, у послугах Луніна зацікавлені Аякс, Ньюкасл та інші імениті клуби. Реал погоджується лише на оренду, адже не хоче втрачати таланта.

Своєю чергою Лунін, який виконує роль дублера Тібо Куртуа, потребує більше ігрового часу та не проти змінити клуб. Головний тренер Реала Карло Анчелотті публічно хвалить українця та блокує можливість його відходу. Втім, якихось серйозних кроків для покращення кар'єри Андрія Реал наразі не робить.