Колишній воротар київського Динамо Артур Рудько незабаром повернеться на Батьківщину. Футболіст зробить другу спробу побудувати кар'єру в УПЛ.

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Харківський Металіст вже на завершальній стадії переговорів з Пафосом. Контракт Артура з кіпрським клубом завершується вже цього літа, але там не проти отримати за футболіста бодай якусь компенсацію.

Кар'єра Рудька у чемпіонаті Кіпру складалася дуже непогано, він багато разів визнавався найкращим голкіпером. У поточному сезоні він зіграв 14 матчів, у 6 з них йому вдалося зберегти ворота "сухими".

На початку кар'єри Рудько був основним голкіпером Динамо, але через помилки втратив довіру тренера та керівництва клубу. У підсумку він вирушив у Пафос, кольори якого захищає з 2019 року.