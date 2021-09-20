Нещодавно головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив заявку на жовтневі матчі. Окрім відсутності в списку Руслана Маліновського сюрпризом стали імена гравців луганської Зорі.

На думку головного тренера Зорі Віктора Скрипника, виклик його гравців у збірну – справжнє свято. Він сподівається, що в майбутньому таких прецедентів стане більше.

До речі Маліновський – повз та інші сюрпризи: Петраков оголосив склад збірної на жовтневі матчі

Що стосується виклику гравців Зорі у збірну України, то всі радіють. Раді, що таке трапляється, нехай і рідко, але трапляється,

– прокоментував Скрипник.

Нагадаємо, в основний список збірної на матчі проти Фінляндії та Боснії та Герцеговини потрапив Сергій Булеца, а в резервному списку місце отримав Владислав Кочергін.

Україні для путівок на ЧС-2022 в Катарі в трьох матчах, які залишилися, потрібно здобути максимальну кількість очок.