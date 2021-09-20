По мнению главного тренера Зари Виктора Скрыпника, вызов его игроков в сборную – настоящий праздник. Он надеется, что в будущем таких прецедентов станет больше.

Кстати Малиновский – мимо и другие сюрпризы: Петраков объявил состав сборной на октябрьские матчи

Что касается вызова игроков Зари в сборную Украины, то все радуются. Рады, что такое случается, пусть и редко, но случается,

– прокомментировал Скрыпник.

Напомним, в основной список сборной на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины попал Сергей Булеца, а в резервном списке место получил Владислав Кочергин.

Украине для путевок на ЧМ-2022 в Катаре в трех матчах, которые остались, нужно добыть максимальное количество очков.