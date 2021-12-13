Український півзахисник Віктор Коваленко важко адаптовувався в Аталанті. Йому заважали травми та нова мова.

Сезон 2021/22 Коваленко проводить в оренді у Спеції. Йому швидко вдалося стати одним із лідерів команди. Виступами українця задоволені як представники клубу, так і він сам.

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Піти в оренду футболіста переконав президент Аталанти Антоніо Перкассі. У новій команді завжди виникають труднощі, але у Спеції справи нарешті пішли добре.

"Тепер усе йде найкращим чином. У головного тренера Спеції Тьягу Мотти різні важливі ідеї, це мотивує вас. Я не думаю, що я зробив неправильний вибір.

Ліга чемпіонів унікальна, я хотів би знову зіграти в цьому турнірі. Повернення до збірної України було важливим кроком, це була моя мета. Оренда в Спецію може тільки допомогти мені, я маю досягти успіху. У майбутньому матчі з Ромою ми маємо досягти результату, це єдине, що має значення", – сказав Коваленко.

Після 16 турів Серії А Спеція має в активі 12 очок та перебуває перед зоною вильоту. Сьогодні, 13 грудня, команда українця на виїзді зіграє проти Роми, початок матчу – о 21:45.