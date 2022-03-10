"Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Жінки, діти та робітники будинку під завалами. Врятуйте українців. Закрийте небо!" – написав футболіст.

Читайте також Я з цими падлами розберуся, – Алієв пообіцяв розправу футболістам, які підтримали Путіна

У середу, 9 березня, війська агресора завдали авіаударів по дитячій лікарні та пологовому будинку. Внаслідок звірячої атаки поранень зазнали 17 осіб.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!