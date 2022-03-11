Андрій Миколайович продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Зокрема, на пост Шевченка вже відреагували Джон Террі та Патрік Клюйверт.

Читайте також Можуть собі в дупу запхати, – Зозуля про плакат фанатів Аталанти з Міранчуком і Маліновським

Два тижні тому Росія почала війну проти моєї країни. Протягом останніх кількох днів ситуація погіршилась. Вони вбивають сотні невинних дітей. Хочу вам розповісти історію про 6-річну Тетяну з Маріуполя. Вона померла від зневоднення, як і її мама. Діти заслуговують на спокій та життя. Збережіть Україну та дітей, – сказав Шевченко.

Росія продовжує цинічну окупацію десятків українських міст. Чи не найбільше постраждав Маріуполь у Донецькій області, який перебуває на порозі гуманітарної катастрофи.