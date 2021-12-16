Випив фужер хорошого вина, – як Петраков святкував вихід в плей-офф відбору на ЧС-2022

Попри складну ситуацію в групі збірній України вдалося вибороти місце в плей-офф відбору на Мундіаль. Наставник команди Олександр Петраков скромно відсвяткував досягнення.

Гучних святкувань команда не влаштовувала, адже за право грати на Мундіалі ще треба поборотися. Проте слова подяки почув кожен, хто працював для успіху "жовто-синіх".

Цікаво Мораєс покине Україну після завершення кар'єри

"Випив фужер гарного іспанського вина. Ми прийшли з хлопцями, сіли, сказав тост, подякував їм, щиро підійшов та привітав увесь адміністративний штаб. Масажистів, лікарів, бо вони теж працювали, віддавали стільки сил", – розповів Олександр Петраков.

Нагадаємо, 24 березня збірна України у Глазго поміряється силами із Шотландією. У разі перемоги "жовто-сині" 29 березня поборються за путівки на ЧС-2022 в Катарі з тріумфатором пари Уельс – Австрія.