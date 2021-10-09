Цього сезону Руслан Маліновський став одним з лідерів Аталанти. Але у порівнянні з минулим сезоном результативність нашого хавбека дещо знизилася.

У 7 матчах поточного сезону Руслан віддав одну результативну передачу та забив один гол. Для порівняння, за підсумками минулого сезону в його активі було 8 голів та 12 асистів.

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Наш футболіст дотепно пояснив таке падіння результативності.

У Серії А я забив 8 голів за сезон, хотів би просунутися до 9. Завжди хочу ставати краще. Моя дружина Роксана готує для мене торт після кожного забитого м'яча. Зараз забиваю менше, тому що багато солодкого – погано,

– сказав Маліновський.

Нагадаємо, після вересневого конфлікту головний тренер збірної України Олександр Петраков не викликав Руслана на матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.