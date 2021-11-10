На думку Йовічевіча, повернення в Італію в якості тренера – великий крок у кар'єрі Шевченка. Попри те, що це його перший досвід роботи у клубі, Андрій Миколайович має достатньо знань та володіє хорошим авторитетом, щоб досягнути успіху.

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Він віддасть всього себе, як і його тренерський штаб, щоб його повернення до Італії було успішним. Впевнений, що його харизма, знання та лідерські якості допоможуть йому в цьому. Бажаю йому всього найкращого,

– сказав хорватський спеціаліст.

Шевченко став головним тренером Дженоа минулої неділі. Зараз клуб перебуває перед зоною вильоту, тому фахівець мусить найближчим часом виправити ситуацію в таблиці.

Також лунала інформація, що Шевченко спробує підписати футболістів збірної України. Нові власники клубу розраховують, що українець виведе команду на якісно новий рівень та готові надати йому потрібні ресурси.

Дебютний матч на чолі Дженоа Шевченко проведе 21 листопада. Йому протистоятиме Рома Жозе Моурінью, під керівництвом якого Андрій Миколайович виступав у лондонському Челсі.