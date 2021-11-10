По мнению Йовичевича, возвращение в Италию в качестве тренера – большой шаг в карьере Шевченко. Несмотря на то, что это его первый опыт работы в клубе, у Андрея Николаевича достаточно знаний и он обладает хорошим авторитетом, чтобы добиться успеха.

Кстати Лидеры сборной Украины – у Дженоа уже этой зимой: Шевченко уже обсудил трансферы с боссами клуба

Он отдаст всего себя, как и его тренерский штаб, чтобы его возвращение в Италию было успешным. Уверен, что его харизма, знания и качества помогут ему в этом. Желаю ему всего наилучшего,

– сказал хорватский специалист.

Шевченко стал главным тренером Дженоа в минувшее воскресенье. Сейчас клуб находится перед зоной вылета, поэтому специалист должен в ближайшее время поправить ситуацию в таблице.

Также звучала информация о том, что Шевченко попытается подписать футболистов сборной Украины. Новые владельцы клуба рассчитывают, что украинец выведет команду на качественно новый уровень и готовы предоставить ему нужные ресурсы.

Дебютный матч во главе Дженоа Шевченко проведет 21 ноября. Ему будет противостоять Рома Жозе Моуринью, под руководством которого Андрей Николаевич выступал в лондонском Челси.