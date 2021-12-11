На думку колишнього голкіпера Шахтар та збірної України Рустама Худжамова, молодий воротар має великі перспективи. На його думку, Дмитру потрібно шукати шляхи в європейські чемпіонати.

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"Я раніше давав інтерв'ю та називав його дуже сильним воротарем. Діма здатний побудувати хорошу європейську кар'єру. Те, що він побив рекорд УПЛ у такому молодому віці, це заслуговує на повагу. Він великий молодець. Йому треба рухатись лише вперед", – вважає Худжамов.

Також колишній капітан Маріуполя переконаний, що Олександру Петракову тепер буде важко обрати основного воротаря національної команди.

У поточному сезоні Дмитро Різник зіграв 20 матчів. В 7 поєдинках йому вдалося зберегти ворота "сухими", загалом він пропустив 23 голи.