Захисник Динамо та збірної України Денис Попов нещодавно відгуляв весілля. Зіркові гості потішили його яскравими подарунками.

На весілля футболіста завітали й Ігор та Григорій Суркіси. Брати привітали Дениса із вступом у сімейне життя та зробили неочікуваний подарунок.

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Григорій Михайлович дуже гарний тост сказав. І це він не взяв із інтернету, а сам склав. І це найбільший подарунок від них. Він у мене в шкіряній теці у сейфі лежить,

– розповів Попов.

Нагадаємо, Денис пропустив частину першої половини сезону 2021/22 через травму. У рамках УПЛ він зіграв лише 1 матч, відзначився 1 голом.

Бачити захисника у своїх рядах хотів один із французьких грандів. Клуб вже був готовий робити офіційну пропозицію Динамо, але травма зіпсувала його перехід.