Хавбек Динамо Денис Гармаш після 4-річної паузи повернеться у лави збірної України. Результативність футболіста не пройшла повз наставника головної команди країни Олександра Петракова.

На думку колишнього захисника збірної України В'ячеслава Шевчука, Гармаш завдяки своїй агресивності та досвіду буде корисним для "жовто-синіх" у вирішальному матчі проти Боснії.

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Щоправда, 31-річний хавбек мусить розуміти, що буде виходити на поле не з перших хвилин, а в моменти, коли команді потрібне буде підсилення.

Виходячи на заміну, він дуже допомагає своїй команді своєю агресивністю, своїми діями. Це досвідчений гравець, і я впевнений, що він і збірній допоможе. Але він повинен розуміти, що у збірній України він не буде гравцем стартового складу, а виходитиме на заміну,

– сказав Шевчук.

11 листопада збірна України товариським матчем проти Болгарії проведе генеральну репетицію перед останнім матчем групового етапу відбору на ЧС-2022.

Проти боснійців "жовто-сині" зіграють 16 листопада, для продовження боротьби за путівки на Мундіаль нам потрібно перемагати.