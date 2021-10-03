Наприкінці першого тайму пряму червону картку отримав Балаж Джуджак. Ексгравець ПСВ жорстко зіграв у центрі поля.

Читайте також Заміна Зінченка та Маліновського: нова роль для молодого таланта у збірній

Ще більше експресії вболівальники отримали на останніх хвилинах. Спершу захисник гостей Стопіра руками зіграв у штрафному майданчику – пенальті, який реалізував Роланд Уграї. Однак через кілька хвилин рефері призначив одинадцятиметровий у ворота Дебрецена. Його реалізував Кенан Кодро, син колишнього гравця Барселони Мехо Кодро.

Українці Макаренко та Петряк участі у ключових епізодах не брали, хоча Євген надійно діяв у центрі поля і кілька разів віддавав небезпечні розрізні передачі. Фехервар з 11 очками йде на 6-й позиції.

Чемпіонат Угорщини, 8 тур

Дебрецен – Фехервар 1:1

Голи: Уграї (з пенальті), 86 – Кодро (з пенальті), 90+1.