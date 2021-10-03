В конце первого тайма прямую красную карточку получил Балаж Джуджак. Экс-игрок ПСВ жестко сыграл в центре поля.

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Еще больше экспрессии болельщики получили на последних минутах. Сначала защитник гостей Стопира руками сыграл в штрафной – пенальти, который реализовал Роланд Уграи. Однако через несколько минут рефери назначил одиннадцатиметровый в ворота Дебрецена. Его реализовал Кенан Кодро, сын бывшего игрока Барселоны Мехо Кодро.

Украинцы Макаренко и Петряк участия в ключевых эпизодах не принимали, хотя Евгений надежно действовал в центре поля и несколько раз отдавал опасные разрезные передачи. Фехервар с 11 очками идет на 6-й позиции.

Чемпионат Венгрии, 8 тур

Дебрецен – Фехервар 1:1

Голы: Уграи (с пенальти), 86 – Кодро (с пенальти), 90+1.