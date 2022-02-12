Вихід Яремчука допоміг Бенфіці уникнути поразки – асист українця як запобіжник сенсації

Зустріч третьої та десятої команд чемпіонату ледве не завершилася несподіванкою. "Орлам" вдалося відігратися у другому таймі та здобути вольову перемогу.

На перерву команди пішли за переваги гостей. Голом відзначився іранець Мохаммад Мохебі.

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У другому таймі тренерський штаб Бенфіки вирішив внести корективи у беззубу гру в атаці і на 58-й хвилині випустив Аделя Таарабта та Романа Яремчука. Минуло кілька хвилин і господарі повели у рахунку.

Спершу рефері призначив пенальті за фол проти Рафи Сілви – одинадцятиметровий виконав Дарвін Нуньєс. А вже у наступній атаці уругваєць оформив дубль. Ключову передачу на Дарвіна віддав Яремчук. Українець прострілив вздовж воріт таким чином, що Нуньєсу фактично залишалося влучити у порожні ворота.

Перемога дозволила "орлам" продовжити гонитву за Спортінгом та Порту. Відстань від лідера – 10 очок, до другого місця – 4 пункти.

Відео асисту Яремчука

Чемпіонат Португалії, 22 тур

Бенфіка – Санта Клара 2:1

Голи: Дарвін Нуньєс, 60 (з пенальті), 62 – Мохебі, 20.