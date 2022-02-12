До перерви гості забили лише одного разу. Точний удар вдався Рахіму Стерлінгу. На початку другого тайму рахунок подвоїв Філ Фоден. Перший його удар було заблоковано, та друга спроба виявилася точною. У зародку атаки участь взяв Олександр Зінченко.

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Невдовзі дубль оформив Стерлінг. Пас Рубена Діаша після подачі від кутового на дальню штангу став результативним. А на останній хвилині Стерлінг забив втретє. Його пенальті кіпер парирував, та Рахім виявився першим на добиванні – хет-трик.

Три пункти зміцнили лідерство команди Хосепа Гвардіоли. У Сіті 63 пункти після 25 поєдинків.

Олександр Зінченко провів непоганий матч і активно працював на атаку на своєму флангу. Щоправда, портал WhoScored оцінив його найнижчою оцінкою серед усіх гравців гостей – 7,22. Також в українця найбільше дотиків до м'яча з-поміж усіх учасників двобою – 114.

Чемпіонат Англії, 25 тур

Норвіч – Манчестер Сіті 0:4

Голи: Стерлінг, 31, 70, 90, Фоден, 48.