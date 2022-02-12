На перерыв команды ушли с преимуществом гостей. Голом отличился иранец Мохаммад Мохеби.

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Во втором тайме тренерский штаб Бенфики решил внести коррективы в беззубую игру в атаке и на 58-й минуте выпустил Аделя Таарабта и Романа Яремчука. Прошло несколько минут, и хозяева повели в счете.

Сначала рефери назначил пенальти за фол против Рафы Силвы – одиннадцатиметровый исполнил Дарвин Нуньес. А уже в следующей атаке уругваец оформил дубль. Ключевую передачу Дарвину отдал Яремчук. Украинец прострелил вдоль ворот таким образом, что Нуньесу фактически оставался попасть в пустые ворота.

Победа позволила "орлам" продолжить погоню за Спортингом и Порту. Расстояние от лидера – 10 очков. Ко второму месту – 4 пункта.

Видео ассиста Яремчука

Чемпионат Португалии, 22 тур

Бенфика – Санта Клара 2:1

Голы: Дарвин Нуньес, 60 (с пенальти), 62 – Мохеби, 20.