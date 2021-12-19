Український універсал Олександр Зінченко розповів про схожість роботи Андрія Шевченка та Хосепа Гвардіоли. Обидва фахівці пропагують сучасний футбол.

За словами Зінченка, Шевченко та Гвардіола дуже віддані своїй роботі. Фахівці роблять усе, щоб їхні команди демонстрували високий рівень гри.

Читайте також Збірна для нього закрита, – Маркевич прокоментував перехід Мампассі у Росію

"Обидва – фанати футболу, віддаються на всі 200 відсотків. Звичайно, у них є точки дотику в баченні і розумінні гри. Навіть коли був у клубі і приїжджав до збірної, мені не треба було якусь величезну кількість часу на адаптацію. У цьому плані мені було набагато простіше", – розповів футболіст.

Зазначимо, що наразі Гвардіола та Шевченко перебувають дещо на різних полюсах. Манчестер Сіті під керівництвом іспанця очолює таблицю АПЛ, а Дженоа Шевченка намагається зберегти прописку у Серії А.