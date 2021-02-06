Вест Хем втратив очки в дербі з аутсайдером – зусиль Ярмоленка виявилося недостатньо

Українець вийшов на заміну на 56-й хвилині.

Джерело: 24 канал

Вест Хем не скористався нагодою здобути три пункти в матчі з Фулхемом, який перебуває у підвалі турнірної таблиці АПЛ (третій знизу). До речі, востаннє команда Скотта Паркера перемагала у чемпіонаті ще 30 листопада.

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Незважаючи на статус аутсайдера, господарі доволі впевнено вели гру і могли перемагати. Кілька непоганих шансів створив і Вест Хем. Вже в компенсований час Томаш Соучек отримав вилучення через удар ліктем Александара Мітровіча – рефері прийняв це рішення після перегляду VAR.

Ярмоленко з’явився на полі на початку другого тайму, проте не додав попереду бажаної гостроти. Лише 12 контактів з м’ячем.

Таким чином "молотки" набрали 39 очок і поки посідають п’яте місце. У вівторок команда Девіда Мойєса протистоятиме в Кубку Англії Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, 23 тур

Фулхем – Вест Хем 0:0