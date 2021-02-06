Украинец вышел на замену на 56-й минуте.

Источник: 24 канал

Вест Хэм не воспользовался возможностью заработать три пункта в матче с Фулхэмом, который находится в подвале турнирной таблицы АПЛ (третий снизу). Кстати, в последний раз команда Скотта Паркера побеждала в чемпионате еще 30 ноября.

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Несмотря на статус аутсайдера, хозяева довольно уверенно вели игру и могли побеждать. Несколько неплохих шансов создал и Вест Хэм. Уже в компенсированное время Томаш Соучек получил удаление за удар локтем Александара Митровича – рефери принял это решение после просмотра VAR.

Ярмоленко появился на поле в начале второго тайма, однако не добавил впереди желаемой остроты. Лишь 12 контактов с мячом.

Таким образом "молотки" набрали 39 очков и пока занимают пятое место. Во вторник команда Дэвида Мойеса будет противостоять в Кубке Англии Манчестер Юнайтед.

Чемпионат Англии, 23 тур

Фулхэм – Вест Хэм 0:0