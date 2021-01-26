Вест Хем видовищно переміг на виїзді – конкуренти Ярмоленка провели яскравий поєдинок

Після класного кубкового матчу українець залишився в запасі і вийшов лише наприкінці зустрічі.

До поєдинку із Крістал Пелас "молотки" підходили з чудовою серією з 5 перемог поспіль. У вівторок ввечері Вест Хем поповнив колекцію ще одним локальним тріумфом.

Джерело: 24 канал

Хоча все починалося для підопічних Девіда Мойєса вкрай невдало. Вілфрід Заха відкрив рахунок в одній із перших атак. Однак гості незабаром відповіли дублем Томаша Соучека. По перерві конкурент Ярмоленка Джаррод Боуен асистував Крейгу Доусону – 3:1. На 7-й компенсованій хвилині Пелас вдалося скоротити відставання зусиллями Міші Батшуаї.

На той момент на полі встиг з’явитися Андрій Ярмоленко, який кілька днів тому відзначився голом в Кубку. Українець вступив у гру на 83-й хвилині і чотири рази зустрівся з м’ячем. Занадто мало для того, щоб серйозно аналізувати і брати до уваги такі дані.

У неділю Вест Хем пройде серйозне випробування Ліверпулем. Неймовірно, але лондонці застрибнули на четверту позицію і на одне очко випереджають хлопців Юргена Клоппа (35 проти 34). Та все ж у Ліверпуля є гра у запасі.

Чемпіонат Англії, 20 тур

Крістал Пелас – Вест Хем 2:3

Голи: Заха, 3, Баштуаї, 90+7 – Соучек, 9, 25, Доусон, 65.

Ярмоленко голом допоміг Вест Хему пробитися у наступний раунд Кубка Англії: відео