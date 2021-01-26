После классного кубкового матча украинец остался в запасе и вышел лишь в конце встречи.

К поединку с Кристал Пэлас "молотки" подходили с великолепной серией из 5 побед подряд. Во вторник вечером Вест Хэм пополнил коллекцию еще одним локальным триумфом.

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Хотя все начиналось для подопечных Дэвида Мойеса крайне неудачно. Вилфрид Заха открыл счет в одной из первых атак. Однако гости вскоре ответили дублем Томаша Соучека. После перерыва конкурент Ярмоленко Джаррод Боуэн ассистировал Крейгу Доусону – 3:1. На 7-й компенсированной минуте Пэлас удалось сократить отставание усилиями Миши Батшуаи.

На тот момент на поле успел появиться Андрей Ярмоленко, который несколько дней назад отметился голом в Кубке. Украинец вступил в игру на 83-й минуте и четыре раза встретился с мячом. Слишком мало для того, чтобы серьезно анализировать и принимать во внимание такие данные.

В воскресенье Вест Хэм пройдет серьезное испытание Ливерпулем. Невероятно, но лондонцы запрыгнули на четвертую позицию и на одно очко опережают ребят Юргена Клоппа (35 против 34). Впрочем, у Ливерпуля есть игра в запасе.

Чемпионат Англии, 20 тур

Кристал Пелас – Вест Хэм 2:3

Голы: Заха, 3, Баштуаи, 90+7 – Соучек, 9, 25, Доусон, 65.