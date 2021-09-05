Велика міграція: кого Петраков відправив з табору збірної України перед матчем з Чехією

8 вересня збірна України зіграє товариський матч проти збірної Чехії. Оскільки гра не має жодного турнірного значення, головний тренер команди Олександр Петраков вирішив провести зміни у складі.

Після матчу проти збірної Франції (1:1) табір збірної України покинули одразу 7 футболістів. У розташування команд повернулися Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний та Руслан Маліновський. Ще раніше через проблеми зі здоров'ям команду покинув новачок Легії Ігор Харатін.

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Разом з тим до "жовто-синіх" приєднались гравці з резервного списку: Юхим Конопля (Шахтар) та Владислав Кочергін і Сергій Булеца (Зоря).

Склад України на товариський матч з Чехією

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Шахтар).

Спаринг Чехія – Україна відбудеться 8 вересня у Пльзені. Арбітр дасть стартовий свисток о 21:45.