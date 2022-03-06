Важко зосередитися на футболі, – легендарний Олівер Кан ініціював збір коштів для України

Україна не залишається наодинці зі своїми проблемами і отримує підтримку від футбольного світу. Зокрема, генеральний директор Баварії повідомив про солідну пожертву нашій державі у розмір 100 тисяч євро.

Підтримка, яку у ці важкі для України дні отримує наша держава, є надзвичайно цінною. Безліч клубів, футболістів та вболівальників у всій Європі демонструють солідарність з українським народом.

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Німецька Баварія чи не найбільше привертає увагу до російської агресії. Крім словесної підтримки, мюнхенці допомагають Україні матеріально. Генеральний директор Баварії Олівер Кан розповів про важливу ініціативу, яку започаткував мюнхенський клуб.

"З усіма жахливими образами війни, які ви бачите щоденно, дуже важко зосередитися на футболі. Ніхто з нас не міг уявити, що ми знову побачимо щось подібне в Європі. Цю війну треба припинити! Ми придумали кілька ідей для сьогоднішньої гри, щоб показати, що наші думки з народом України. Також ми запустили кампанію зі збору коштів з дитячою організацією та пожертвували 100 000 євро", – написав Кан перед суботнім поєдинком проти леверкузенського Байєра.

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