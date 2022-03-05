Про вступ до лав ЗСУ сповістив сам футболіст. Крім того, Сирота виступив з важливим меседжем і долучився до закликів закрити небо над Україною.

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"Не пишіть мені всякої х..ні. Я на місці у Збройних силах України. Коли зможу, щось запишу. Зараз не можу. Нам усім перемоги, залишитися живими та... закрийте небо", – написав Святослав Анатолійович.

Свою кар'єру Сирота розпочинав у київському Динамо. Згодом виступав за Верес, Дніпро та тернопільську Ниву. У середині 90-х кіпер вигравав бронзу чемпіонату України та грав у фіналі Кубку України.

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