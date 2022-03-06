Поддержка, которую в эти трудные для Украины дни получает наше государство, чрезвычайно ценна. Множество клубов, футболистов и болельщиков по всей Европе демонстрируют солидарность с украинским народом.

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Немецкая Бавария больше всего привлекает внимание к российской агрессии. Кроме словесной поддержки, мюнхенцы помогают Украине материально. Генеральный директор Баварии Оливер Кан рассказал о важной инициативе, которую начал мюнхенский клуб.

"Со всеми ужасными образами войны, которые вы видите ежедневно, очень трудно сосредоточиться на футболе. Никто из нас не мог представить, что мы снова увидим что-то подобное в Европе. Эту войну нужно прекратить! Мы придумали несколько идей для сегодняшней игры, чтобы показать, что наши мысли с народом Украины. Также мы запустили кампанию по сбору средств с детской организацией и пожертвовали 100 000 евро", – написал Кан перед субботним поединком против леверкузенского Байера.