За словами молодого футболіста, Шевченко виконував роль мотиватора. Натомість теоретичною частиною більше займалися його помічники – Андреа Мальдера та Мауро Тассотті.

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Чого навчив Шевченко? Важко сказати. Мені напевно більше допомагав його штаб, бо там були два італійці,

– сказав Судаков.

За словами молодого гравця, Шевченка дуже поважають за його футбольні заслуги, але він не зміг винести нічого від Андрія Миколайовича як тренера. Судаков підкреслив його вміння мотивувати, що дозволяло завести команду у потрібний момент.

У складі національної збірної України Георгій Судаков тричі виходив на футбольне поле, забитими голами наразі не відзначався. У рамках УПЛ сезону 2021/22 19-річний хавбек взяв участь у 10 матчах, забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу.