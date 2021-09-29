УЄФА яскраво привітав Шевченка з ювілеєм: ностальгічне відео голів легенди українського футболу

Сьогодні Андрій Шевченко святкує своє 45-річчя. Європейський футбольний союз не забув привітати футбольну легенду.

УЄФА у своєму твіттер опублікував нарізку голів Андрія Шевченка у Лізі чемпіонів. Таким чином союз привітав українця з 45-річчям.

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На щастя для монтажерів, матеріалу для нарізки було достатньо – у 100 поєдинках в Лізі чемпіонів Шевченко забив 48 голів. До речі, стільки ж Андрій Миколайович забив у футболці збірної України, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром в історії національної команди.