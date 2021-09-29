УЄФА яскраво привітав Шевченка з ювілеєм: ностальгічне відео голів легенди українського футболу
29 вересня 2021 , 15:30Читать новость на русском
Джерело:твіттер УЄФА
Сьогодні Андрій Шевченко святкує своє 45-річчя. Європейський футбольний союз не забув привітати футбольну легенду.
УЄФА у своєму твіттер опублікував нарізку голів Андрія Шевченка у Лізі чемпіонів. Таким чином союз привітав українця з 45-річчям.
До теми Шевченко святкує ювілей: ігрові та тренерські досягнення зіркового українця
На щастя для монтажерів, матеріалу для нарізки було достатньо – у 100 поєдинках в Лізі чемпіонів Шевченко забив 48 голів. До речі, стільки ж Андрій Миколайович забив у футболці збірної України, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром в історії національної команди.
Наші в Лізі чемпіонів: героїзм Пятова, суперечності Соболя, казка Вернидуба