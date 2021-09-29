Шахтар – Інтер 0:0, група D

Сейв Пятова на останніх хвилинах / фото Getty Images

Роберто Де Дзербі виставив у стартовому складі "гірників" трьох футболістів збірної України: Андрія Пятова, Миколу Матвієнка та Тараса Степаненка. У другому таймі з лави запасних з'явилися їхні співвітчизники Сергій Кривцов, Марлос та Михайло Мудрик. 37-річний голкіпер не пропустив і перервав жахливу серію з пропущеними голами в матчах основного раунду ЛЧ, яка тривала 27 поєдинків. У всій красі Пятов проявив себе наприкінці зустрічі, коли здійснив два ефектні сейви (і отримав похвалу на пресконференції від Сімоне Індзагі). Як наслідок, третя поспіль нічия Шахтаря та Інтера з рахунком 0:0.

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Реал – Шериф 1:2, група D

Вернидуб виграє дуель у Анчелотті / фото Getty Images

Якщо вас запитають про найбільш несподіваний результат в історії Ліги чемпіонів, принаймні, вам не доведеться брати паузу на роздуми. Сенсація, феєрія, сон – називайте, як завгодно, проте факт залишається фактом. Команда нашого Юрія Вернидуба (у його тренерському штабі є ще 4 українці) перемогла на виїзді мадридський Реал. Тепер ви бачили все.

Лейпциг – Брюгге 1:2, група А

Соболь не встигає за Нкунку / фото Getty Images

З присмаком сенсації завершився і матч у Німеччині, де зіграв Едуард Соболь. Захисник збірної України провів 79 хвилин у поєдинку проти Лейпцига і допоміг своїй команді перемогти. Хоча розпочиналося все з негативу. Захист бельгійців провалився, а на завершальній стадії атаки Соболь не встиг за Крістофером Нкунку – 1:0. Брюгге відігрався після того, як Едуард перехопив м'яч у центрі поля і започаткував атаку, що стала гольовою.