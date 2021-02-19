УЄФА вніс Матвієнка у команду туру Ліги Європи

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко відзначився своєю грою у матчі проти Маккабі в 1/16 фіналу Ліги Європи.

УЄФА назвав символічну збірну першого матчу 1/16 фіналу Ліши Європи. У команді знайшлося місце і для Миколи Матвієнка.

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Українець утворює лінію захисту разом з Барішичем (Рейнджерс), Байлі (Манчестер Юнайтед) та Догерті (Тоттенхем). Місце у воротах зайняв Лінде (Мольде).

Лінія півзахисту складається з Бруну Фернандеша та Деніела Джеймса(обидва – Манчестер Юнайтед), Кенеді (Гранада) та Баумгартнер (Хоффенхайм). Дует форвардів утворили Даббур (Хоффенхайм) та Петковіч (Динамо Загреб).