УЄФА розширив список гравців на Євро-2020: Шевченко отримав простір для маневру

УЄФА вніс важливі зміни у проведення Євро-2020. Збірні можуть мати у своєму розташуванні більше гравців.
Учасники Євро-2020 можуть мати у своїй заявці 26 виконавців. На такий крок УЄФА пішов через пандемію COVID-19.
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Також зазначається, що заявку на матч формуватимуть з 23 гравців, а ще 3 мають бути у запасній обоймі на випадок, якщо хтось з футболістів здасть позитивний тест на COVID-19.
Окрім того, футболісти, яких виключили із заявки, не можуть бути внесені в неї знову.
Євро-2020 стартує вже 11 червня. Україна розпочне турнір 13 червня матчем проти Нідерландів. Також на стадії групового етапу підопічні Шевченка поміряються силами із Австрією та Північною Македонією.Страшний сон литовців, чеський тріумф, дубль грандам – усі голи Маліновського за збірну