УЄФА розширив список гравців на Євро-2020: Шевченко отримав простір для маневру

УЄФА вніс важливі зміни у проведення Євро-2020. Збірні можуть мати у своєму розташуванні більше гравців.

Учасники Євро-2020 можуть мати у своїй заявці 26 виконавців. На такий крок УЄФА пішов через пандемію COVID-19.

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Також зазначається, що заявку на матч формуватимуть з 23 гравців, а ще 3 мають бути у запасній обоймі на випадок, якщо хтось з футболістів здасть позитивний тест на COVID-19.

Окрім того, футболісти, яких виключили із заявки, не можуть бути внесені в неї знову.

Євро-2020 стартує вже 11 червня. Україна розпочне турнір 13 червня матчем проти Нідерландів. Також на стадії групового етапу підопічні Шевченка поміряються силами із Австрією та Північною Македонією.