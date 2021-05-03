На думку молодого захисника, він проводив чудовий сезон та міг отримати виклик у табір національної команди на Євро.

Цікаво Шевченко зізнався, який клуб мріє тренувати

"Відчуваю спустошення. Оскільки грав останні 3-4 матчі за Шахтар і чудово розумів, що, можливо, матиму шанс поїхати на Євро, довести, що гідний, і потрапити в основну обойму людей, які поїдуть туди захищати нашу країну.

Напевно, найбільше через це засмутився. Ну і те, що доведеться починати сезон не зі зборів, а з відновлення. Це теж прикро", – сказав Бондар.