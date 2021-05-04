Участники Евро-2020 могут иметь в своей заявке 26 исполнителей. На такой шаг УЕФА пошел из-за пандемии COVID-19.

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Также отмечается, что заявку на матч будут формировать из 23 игроков, а еще 3 должны быть в запасной обойме на случай, если кто-то из футболистов сдаст положительный тест на COVID-19.

Кроме того, футболисты, которых исключили из заявки, не могут быть внесены в нее снова.

Евро-2020 стартует уже 11 июня. Украина начнет турнир 13 июня матчем против Нидерландов. Также на стадии группового этапа подопечные Шевченко померяются силами с Австрией и Северной Македонией.