"Наша збірна сильно потішила в плані організації гри і реалізації ідей тренерського штабу, – вважає Кузнецов. – Було помітно, що футболісти також додавали свої хороші індивідуальні якості. Думаю, Україна дуже достойно проявила себе".

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Екснападник, який донедавна працював тренером у грецькому Панатінаїкосі, вважає, що Україна проявила себе найкращим чином.

Такий успішний виступ формує позитивний імідж для українського футболу в Європі. На нас почали більше звертати увагу, частіше говорити, – каже Сергій.

Під час Євро-2020 Кузнецова запрошували на угорське телебачення у якості експерта. "Було приємно приходити у студію після хороших результатів. Тренерський штаб Андрія Шевченка проробив величезну роботу, як і футболісти. Хочеться тільки побажати їм не зупинятися на цьому", – додав український тренер.

Кузнецов виступав у Львові з 2008 по 2011 роки. Також свого часу викликався до молодіжної збірної України.

"Синьо-жовті" пробилися до чвертьфіналу континентальної першості, де поступилися Англії з рахунком 0:4.