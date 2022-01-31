Чемпіон світу у кількох категоріях Олександр Усик вміє феєрити не лише у боксерському ринзі. Зірковий спортсмен готовий показати свої навички і на футбольному полі.

Житомирське Полісся дасть Олександру Усику шанс дебютувати на футбольному полі. Клуб заявив боксера на зимовий турнір, в якому команда візьме участь у рамках підготовчих зборів.

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Клуб вже опублікував у своїх соціальних мережах ролик за участі боксера. Футбольний дебют Олександра Усика став для всіх справжнім сюрпризом.

"Любі друзі! Моє ім'я Олександр Усик, і я дебютую за Полісся Житомир із Першої ліги. Третього лютого я дебютую за цю команду у Туреччині на турнірі Winter Cup. Поїхали! Всім бокс, а потім футбол!" – сказав боксер.

Winter Cup-2022 – це турнір для українських клубів, який організовують телеканали Футбол 1/2/3. Його учасниками будуть Полісся, Металіст, Чорноморець та Верес. 3 лютого житомиряни зіграють проти команди з Рівного. Початок матчу – о 19:00.