Житомирское Полесье даст Александру Усику шанс дебютировать на футбольном поле. Клуб заявил боксера на зимний турнир, в котором команда примет участие в рамках подготовительных сборов.

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Клуб уже опубликовал в своих социальных сетях ролик с участием боксера. Футбольный дебют Александра Усика стал для всех настоящим сюрпризом.

"Дорогие друзья! Мое ​​имя Александр Усик, и я дебютирую за Полесья Житомир из Первой лиги. Третьего февраля я дебютирую за эту команду в Турции на турнире Winter Cup. Поехали! Всем бокс, а потом футбол!" – сказал боксер.

Winter Cup-2022 – это турнир для украинских клубов, который организовали телеканалы Футбол 1/2/3. Его участниками будут Полесье, Металлист, Черноморец и Верес. 3 февраля житомиряне сыграют против команды из Ровно. Начало матча – в 19:00.