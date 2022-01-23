Українська зустріч у Бельгії: Швед не врятував Мехелен від поразки команді Михайліченка

Обидва українці розпочали матч на лаві запасних. Мар'ян Швед отримав трохи більше, ніж півгодини ігрового часу, а Богдан Михайліченко так на полі і не з'явився.

Єдиний гол було забито у середині першого тайму. Беніто Раман вивів на ударну позицію Джошуа Зіркзе, а той вразив ворота Мехелена.

Читайте також Неймовірна Спеція продовжує переможну ходу: година Коваленка і низька оцінка

Зусилля господарів успіхом не увінчалися. На 63-й хвилині тренерський штаб Мехелена кинув у бій Мар'яна Шведа, та українець заробив лише жовту картку і змарнував дуже хороший момент – м'яч пролетів у кількох сантиметрах від стійки.

Як наслідок, мінімальна перемога Андерлехта. Команда Богдана Михайліченка йде четвертою з 42 очками, Мехелен – сьомий і має в активі 33 пункти.

Чемпіонат Бельгії, 23 тур

Мехелен – Андерлехт 0:1

Гол: Зіркзе, 23.