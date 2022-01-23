Единственный гол был забит в середине первого тайма. Бенито Раман вывел на ударную позицию Джошуа Зиркзе, а тот поразил ворота Мехелена.

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Попытки хозяев успехом не увенчались. На 63-й минуте тренерский штаб Мехелена бросил в бой Марьяна Шведа, но украинец заработал только желтую карточку и упустил очень хороший момент – мяч пролетел в нескольких сантиметрах от стойки.

Как следствие, минимальная победа Андерлехта. Команда Богдана Михайличенко идет четвертой с 42 очками, Мехелен – седьмой и имеет в активе 33 пункта.

Чемпионат Бельгии, 23 тур

Мехелен – Андерлехт 0:1

Гол: Зиркзе, 23.